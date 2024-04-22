В приграничных областях РФ двое военных пострадали из-за обстрела

В результате обстрела приграничных областей РФ двое российских военнослужащих получили ранения. Это произошло 20 апреля. Об этом передает российский Telegram-канал ASTRA.



По предварительным данным, в районе курского поселка Теткино осколочные ранения получил один военнослужащий, позицию ВС РФ атаковал дрон-камикадзе. Разрушений нет.





Кроме того, в этот же день беспилотник сбросил взрывное устройство неподалеку от белгородского хутора Климовое, в 2,5 км от границы с Украиной. В результате также ранило одного военного.



Ранее мы писали, что 22 апреля в Российской Федерации работала противовоздушная оборона. Известно о сбитии одного дрона.