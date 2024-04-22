У прикордонних областях РФ двоє військових постраждали через обстріл

Внаслідок обстрілу прикордонних областей РФ двоє російських військовослужбовців отримали поранення. Це сталося 20 квітня. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.



За попередніми даними, в районі курського селища Тьоткіне осколкові поранення отримав один військовослужбовець, позицію ЗС РФ атакував дрон-камікадзе. Руйнувань немає.





Крім того, цього ж дня безпілотник скинув вибуховий пристрій неподалік Бєлгородського хутора Климове, за 2,5 км від кордону з Україною. В результаті один військовий отримав поранення.



Раніше ми писали, що 22 квітня у Російській Федерації працювала протиповітряна оборона. Відомо про збиття одного дрона.