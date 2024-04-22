Российские войска продолжают обстреливать громады Харьковщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам главы области, только в течение часа враг нанес удары по нескольким населенным пунктам области.
Так, в городе Волчанск управляемая авиабомба попала на территорию недействующего мясокомбината.
В селе Слобожанское Харьковского района попадание было в открытую территорию. Информация о разрушениях уточняется.
В городе Дергачи также удар был по открытой территории.
В самом Харькове россияне ударили по телевизионной инфраструктуре в Харькове. Сейчас есть проблемы с цифровым телевидением.
На данный момент без пострадавших по всем обстрелам.