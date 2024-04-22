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В течение часа РФ нанесла удары по нескольким населенным пунктам Харьковщины — ОВА

22 апреля 2024, 17:40

В течение часа РФ нанесла удары по нескольким населенным пунктам Харьковщины — ОВА

Российские войска продолжают обстреливать громады Харьковщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы области, только в течение часа враг нанес удары по нескольким населенным пунктам области.

Так, в городе Волчанск управляемая авиабомба попала на территорию недействующего мясокомбината.

В селе Слобожанское Харьковского района попадание было в открытую территорию. Информация о разрушениях уточняется.

В городе Дергачи также удар был по открытой территории.

В самом Харькове россияне ударили по телевизионной инфраструктуре в Харькове. Сейчас есть проблемы с цифровым телевидением.

На данный момент без пострадавших по всем обстрелам.

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