Протягом години РФ завдала ударів по кількох населених пунктах Харківщини — ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати громади Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами голови області, лише протягом години ворог завдав ударів по кількох населених пунктах області.

Так, у місті Вовчанськ керована авіабомба потрапила на територію недіючого м'ясокомбінату.

У селі Слобожанське Харківського району влучання було на відкриту територію. Інформація про руйнування уточнюється.

У місті Дергачі також удар був по відкритій території.

У самому Харкові росіяни вдарили по телевізійній інфраструктурі у Харкові. Наразі є проблеми з цифровим телебаченням.

На даний момент без потерпілих за всіма обстрілами.