Новая встреча по оружию для Украины в формате «Рамштайн» стартует 26 апреля

Следующая встреча Контактной группы в «формате Рамштайн», планируется на 26 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщила руководительница Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед встречей европейских министров обороны.

Министр отметила, что впереди «важная неделя», напомнив, что в пятницу 19 апреля состоялась встреча Совета Украина-НАТО.

«Сегодня у нас эта встреча, и в конце недели будет встреча формата Рамштайн. Поэтому это важная неделя. Всем нужно активизировать усилия», — отметила министр.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции сообщил, что Совет Украина-НАТО 19 апреля согласился направить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.