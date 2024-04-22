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Нова зустріч щодо зброї для України у «форматі Рамштайн» стартує 26 квітня

22 квітня 2024, 18:44

Нова зустріч щодо зброї для України у «форматі Рамштайн» стартує 26 квітня

Наступна зустріч Контактної групи у «форматі Рамштайн» планується на 26 квітня у форматі відеоконференції. Про це повідомила керівниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю європейських міністрів оборони.

Міністр зазначила, що попереду «важливий тиждень», нагадавши, що у п'ятницю, 19 квітня, відбулася зустріч Ради Україна-НАТО.

«Сьогодні ми маємо цю зустріч, і наприкінці тижня буде зустріч формату Рамштайн. Тому це важливий тиждень. Усім потрібно активізувати зусилля», - зазначила міністр.

Нагадаємо , Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції повідомив, що Рада Україна-НАТО 19 квітня погодилася направити Києву додаткові засоби протиповітряної оборони.

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