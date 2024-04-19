Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции сообщил, что Совет Украина-НАТО 19 апреля согласился направить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.

По словам Столтенберга, присутствующие на заседании министры обороны НАТО «согласились усилить и предоставить дополнительную военную поддержку, включая больше противовоздушной обороны».

«НАТО определил имеющиеся ресурсы по всей территории Альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине с ПВО в ближайшее время», — анонсировал генсек.

Он отметил, что союзники в Альянсе могут предоставить Киеву и другие системы противовоздушной обороны, кроме Patriot, например SAMP/T, или помочь финансовыми взносами, если у них нет систем ПВО.