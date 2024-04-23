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Операторы ССО на Донетчине уничтожили 11 военных РФ и технику

23 апреля 2024, 16:53

Операторы ССО на Донетчине уничтожили 11 военных РФ и технику

В Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили тяжелую технику, а также 11 российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций (ССО).

«Операторы FPV-дронов тактической группы «Медоид» 3-й отдельный полк СпП имени князя Святослава Храброго показали результаты своей работы на Донецком направлении», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что за неделю операторы обнаружили и уничтожили:

  • танк Т-72;
  • зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 «Тунгуска»;
  • боевую бронированную машину;
  • ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины нанесли удары по радару и другим военным машинам находившихся рядом. Видео обстрела опубликовал Telegram-канал Дивизион-«Тиваз».

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