Оператори ССО на Донеччині знищили 11 військових РФ та техніку

На Донеччині українські військовослужбовці знищили важку техніку, а також 11 російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



«Оператори FPV-дронів тактичної групи «Медоїд» 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго показали результати своєї роботи на Донецькому напрямку», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що за тиждень оператори виявили та знищили:

танк Т-72;

зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 «Тунгуска»;

бойову броньовану машину;

ротний опорний пункт та 11 військовослужбовців противника.

Раніше ми писали, що Сили оборони України завдали ударів по радару та інших військових машинах, що були поруч. Відео обстрілу опублікував Telegram-канал Дивізіон-«Тіваз».