Большая часть предназначенного для Украины вооружения из пакета помощи США находится уже на складах Германии и Польши, что ускорит время доставки после одобрения соответствующего закона. Об этом пишет CNN со ссылкой на американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине.

Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых материалов, которые будут доставлены в Украину.

Отмечается, что после пересечения границы украинские чиновники будут пытаться доставить материалы туда, где они нужны, как можно быстрее — но это все равно составит значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество соответствующего вооружения.

Поэтому, как сообщает медиа, даже с быстрым одобрением нового пакета помощи преимущество, которое сейчас имеет Россия, не будет устранено немедленно.

Раннее помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что новый пакет американской военной помощи Украина получит «очень скоро» после завершения его одобрения в Конгрессе.