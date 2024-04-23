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Більшість зброї з пакету допомоги США для України вже у Німеччині та Польщі — CNN

23 квітня 2024, 17:42

Більшість зброї з пакету допомоги США для України вже у Німеччині та Польщі — CNN

Більшість призначеного для України озброєння з пакету допомоги США вже на складах Німеччини та Польщі, що прискорить час доставки після схвалення відповідного закону. Про це пише CNN з посиланням на американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні.

Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які доставлять до України.

Зазначається, що після перетину кордону українські чиновники намагатимуться доправити матеріали туди, де вони потрібні, якнайшвидше — але це все одно складе значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість відповідного озброєння.

Тому, як повідомляє медіа, навіть зі швидким схваленням нового пакету допомоги перевага, яку зараз має Росія, не буде усунена негайно.

Раніше помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн заявив, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає дуже скоро після завершення його схвалення у Конгресі.

 

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