Правительство Украины выделило более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций

Путем перераспределения расходов госбюджета правительство выделило более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд грн. И на этом не собираемся останавливаться», — подчеркнул глава правительства.



Он подчеркнул, что у правительства есть задача создать надежный оборонительный вал, который «защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя», — сказал Шмыгаль.

Отметим, что на Донетчине строят уже третью линию обороны.