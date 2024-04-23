Уряд України виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій

Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Таким чином лише з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми направили майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися», — наголосив глава уряду.



Він підкреслив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, який «захистить наших воїнів і дасть більше переваги нашій армії на полі бою», — сказав Шмигаль.

Зазначимо , що на Донеччині будують уже третю лінію оборони.