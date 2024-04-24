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Россияне выпустили четыре ракеты по Харькову и области: стали известны последствия атаки

24 апреля 2024, 08:01

Россияне выпустили четыре ракеты по Харькову и области: стали известны последствия атаки

Во время обстрела Харьковской области в ночь на среду, 24 апреля, под ударами оказался не только областной центр, но и поселок Золочев Богодуховского района. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Агрессор нанес удары по центральной части Золочева Богодуховского района. Предварительно — двумя ракетами С-300. Повреждены админпомещения. По состоянию на данный момент — без пострадавших», — написал Синегубов.

Он также рассказал детали удара жилому комплексу в Харькове, куда оккупанты также ударили двумя ракетами С-300.

«Повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов. Пострадали два человека, состояние легкое, оказана медицинская помощь на месте», —  рассказал глава ОВА.

Тем временем, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил «Суспільному», что в результате удара перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне, в который попали ракеты.

«Россияне ударили по жилому кварталу в центральной части Харькова. Две ракеты С-300 взорвались у жилого многоэтажного дома. Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадало несколько домов. Утром будем восстанавливать газ. В последнее время происходят хаотические обстрелы Харькова, преимущественно по жилым районам города», — сказал мэр.

Напомним, 22 апреля российские оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телебашне. В результате обстрелов в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Общая высота башни до попадания – 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров.

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