Росіяни випустили чотири ракети по Харкову та області: стали відомі наслідки атаки

Під час обстрілу Харківської області в ніч проти середи, 24 квітня, під ударами опинився не лише обласний центр, а й селище Золочів Богодухівського району. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Агресор завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району. Попередньо — двома ракетами С-300. Пошкоджено адмінприміщення. Станом на даний момент — без потерпілих», — написав Синєгубов.

Він також розповів деталі удару по житловому комплексу у Харкові, куди окупанти також вдарили двома ракетами С-300.

«Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали двоє людей, стан легкий, надано медичну допомогу на місці», — розповів голова ОВА.

Тим часом, мер Харкова Ігор Терехов повідомив «Суспільному», що внаслідок удару перебито газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, у який влучили ракети.

«Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300 вибухнули біля багатоповерхового житлового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Обстежитимемо дахи. Постраждали кілька будинків. Вранці відновлюватимемо газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно у житлових районах міста», — сказав мер.

Нагадаємо, 22 квітня російські окупанти вдарили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Внаслідок обстрілу у Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучення – 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів.