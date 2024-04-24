Под обстрел армии РФ попали жители Константиновки, Нью-Йорка и Красногоровки: семь человек получили ранения

Результат удара по Константиновке. Фото: Филашкин

За прошедшие сутки, 23 апреля, россияне ранили семерых жителей Донецкой области: пять в Константиновке, по одному в Нью-Йорке и Красногоровке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По данным областной полиции, оккупанты ударили по Константиновке управляемой авиационной бомбой «УМПБ-Д-30 СМ».



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составляет 1933 человека убитыми и 4828 ранеными.







Напомним, утром во вторник, 23 апреля, российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области.