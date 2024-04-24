Під обстріл армії РФ потрапили жителі Костянтинівки, Нью-Йорка і Красногорівки: семеро людей дістали поранення

Результат удару по Костянтинівці. Фото: Філашкін

Минулої доби, 23 квітня, росіяни поранили сімох жителів Донецької області: п'ятьох у Костянтинівці, по одному в Нью-Йорку та Красногорівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За інформацією обласної поліції, окупанти вдарили по Костянтинівці керованою авіаційною бомбою УМПБ-Д-30 СМ.



Загальна кількість жертв російських загарбників у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 1933 особи вбитими та 4828 пораненими.







Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 квітня, російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області.