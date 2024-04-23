Россияне ударили по Константиновке: есть раненые

Константиновка Донецкой области снова попала под обстрел. Фото: Суспільне Донбас

Утром во вторник, 23 апреля, российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил Тelegram-канал «Типичная Константиновка».

Отмечается, что на этот час известно как минимум о четырех раненых.

Канал опубликовал видео с места «прилёта», взятое из открытых источников.

В подписи к видео поясняется, что она снято утром в Константиновке. Ранения получили местные жители.

Позже заместитель начальника Константиновской городской военной администрации Николай Терещенко сообщил изданию «Суспільне Донбас», что в результате удара ранены пять человек. По его словам, обстрел произошел в 9:30 утра. Повреждено несколько частных домов, линия электропередачи.

Директор многопрофильной больницы интенсивного лечения Константиновского городского совета Елена Руденко рассказала изданию, что двое раненых в тяжелом состоянии, им пока оказывают помощь и готовят к эвакуации в Днепр.

По сообщению Донецкой областной прокуратуры, предварительно, против мирного населения агрессор использовал управляемую авиационную бомбу УМПБ Д-30 СМ.

«В результате попадания средства поражения по одной из улиц города получили травмы разной степени тяжести водитель и четверо пассажиров в возрасте от 51 до 70 лет. В момент обстрела они ехали по дороге в легковом автомобиле. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в результате ракетного удара оккупантов по Константиновке 9 апреля погибло трое местных жителей, среди них — ребенок.