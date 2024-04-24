Парламент увеличил численность Госпогранслужбы Украины на 15 тысяч военнослужащих

Парламент: +15 тыс. человек в Госпогранслужбе Украины

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих. Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в своём Тelegram-канале.



«Таким образом, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75000 человек, в том числе до 67000 военнослужащих», — добавил он.



Поддержали законопроект №11091, поставив «ЗА» 327, народных депутатов. Ранее, 11 апреля, Верховная Рада приняла закон о мобилизации №10449. За это решение проголосовали 283 народных депутата.