Верховна Рада збільшила чисельність Держприкордонслужби України на 15 тисяч військовослужбовців

Верховна Рада: +15 тис. осіб у Держприкордонслужбі України

Верховна Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців. Про це написав нардеп Ярослав Железняк на своїй Телеграм-сторінці.



«Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців», – додав він.



Підтримали законопроєкт №11091, проголосувавши «за», 327 народних депутатів. Раніше, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію №10449. За це рішення проголосували 283 народні депутати.