Telegram получает запросы от Apple по поводу требования заблокировать ряд каналов для пользователей iPhone с украинских SIM-карт. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.



«Что касается общих новостных и пропагандистских каналов, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают на то, что определенные изменения здесь могут быть неизбежными, по крайней мере для пользователей, которые заходят в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт», — заявил Дуров.



Он отметил, чтобы сохранить доступ для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы.



Дуров добавил, что хотел бы сохранить доступ к нецензурированной информации и мыслям.