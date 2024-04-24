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Apple вимагає від Telegram блокувати низку каналів для українців – Дуров

24 квітня 2024, 19:01

Apple вимагає від Telegram блокувати низку каналів для українців – Дуров

Telegram отримує запити від Apple щодо вимоги заблокувати низку каналів для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. Про це повідомив фундатор Telegram Павло Дуров.

«Що стосується спільних новинних та пропагандистських каналів, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які свыдчать про те, що певні зміни тут можуть бути неминучими, принаймні для користувачів, які заходять до Telegram на iPhone з українських SIM-карток», — заявив Дуров.

Він зазначив, щоб зберегти доступ для своїх користувачів, Telegram має враховувати запити.

Дуров додав, що хотів би зберегти доступ до нецензурованої інформації та думок.

 

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