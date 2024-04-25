В Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогали своей стране в войне против России. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на канале Polsat News.

Он напомнил, что Польша и ранее предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на родину.

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — сказал он.

В то же время, Косиняк-Камыш не раскрыл деталей того, как именно Польша будет помогать.

«Любая поддержка возможна», — заявил он, комментируя то, как бы Польша отреагировала на запрос Киева про помощь в возвращении домой украинцев, которые могут потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей. Такое постановление принял Кабинет министров Украины.