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У Польщі заявили про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

25 квітня 2024, 08:01

У Польщі заявили про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Влада Польщі готова за потреби допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомагали своїй країні у війні проти Росії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на каналі Polsat News.

Посадовець нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

«Гадаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе, і чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні», — сказав він.

Водночас Косиняк-Камиш не розкрив подробиць того, як саме Польща допомагатиме.

«Будь-яка підтримка можлива», — заявив він, коментуючи те, як Польща відреагувала би на запит Києва про допомогу у поверненні додому українців, які можуть втратити право на перебування у Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Раніше повідомлялося, що українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт у країнах, де вони перебувають. Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів України.

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