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Россия планирует сорвать саммит мира в Швейцарии — Зеленский

25 апреля 2024, 10:20

Россия планирует сорвать саммит мира в Швейцарии — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что у него есть точная информация от украинской разведки о планах России сорвать саммит мира, проведение которого планируется в Швейцарии в середине июня.

«У нас есть точная информация от разведки — конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мир не настал еще дольше», — сказал Владимир Зеленский на встрече с представителями международных организаций, работающих в Украине.

Он добавил, что все страны одинаково заинтересованы в том, чтобы принудить Россию к миру и уважению международного права. «Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает нам реальный шанс на справедливый мир», — сказал Зеленский.

Международная конференция, посвященная вопросам окончания войны в Украине, или саммит мира, пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Владимир Зеленский и Президент Швейцарии Виола Амхерд договорились о проведении этого мероприятия еще в январе.

Россия на саммит не приглашена, хотя глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис говорил, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам. Вначале апреля правительство Швейцарии объявило, что разошлет приглашения на саммит более чем 100 странам, и в том числе России. Посольство РФ в Швейцарии ответило, что российская сторона «даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет». Владимир Путин назвал конференцию без России «паноптикумом».

Президент Швейцарии Виола Амхерд вскоре после президентских выборов в России направила Владимиру Путину письмо. Представитель швейцарского Министерства обороны назвал это письмо «призывом к диалогу в трудные времена» и заявил, что в нем не было поздравлений с переизбранием.

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