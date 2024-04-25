Росія планує зірвати саміт миру у Швейцарії — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що має достеменну інформацію від української розвідки про плани Росії зірвати саміт миру, проведення якого планується в Швейцарії в середині червня.

«Ми маємо достеменну інформацію від розвідки — конкретні дані — що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб мир не настав якнайдовше», — сказав Володимир Зеленський на зустрічі із представниками міжнародних організацій, що працюють в Україні.

Глава держави додав, що всі країни однаково зацікавлені у тому, щоб примусити Росію до миру та поваги до міжнародного права. «Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає нам реальний шанс на справедливий мир», — сказав Зеленський.

Міжнародна конференція, присвячена питанням закінчення війни в Україні, або саміт миру, відбудеться 15–16 червня у Швейцарії. Володимир Зеленський та Президент Швейцарії Віола Амхерд домовилися про проведення цього заходу ще у січні.

Росія на саміт не запрошена, хоча глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс говорив, що рано чи пізно Москву потрібно буде залучити до переговорів. На початку квітня уряд Швейцарії оголосив, що розішле запрошення на саміт більш ніж 100 країнам, у тому числі Росії. Посольство РФ у Швейцарії відповіло, що російська сторона «навіть у разі отримання запрошення на подібний захід його не прийме». Володимир Путін назвав конференцію без Росії «паноптикумом».

Президент Швейцарії Віола Амхерд невдовзі після президентських виборів у Росії надіслала Володимиру Путіну листа. Представник швейцарського Міноборони назвав цей лист «закликом до діалогу у важкі часи» та заявив, що у ньому не було привітань із переобранням.