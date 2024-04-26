В РФ сбили два снаряда РСЗО над Белгородской областью

В Российской Федерации сегодня ночью, 26 апреля, в очередной раз работала противовоздушная оборона. Якобы были уничтожены реактивные снаряды РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ПВО сбили два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.



Ранее мы писали, что 24 апреля в Российской Федерации сообщили о массированной атаке беспилотников.