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В РФ сбили два снаряда РСЗО над Белгородской областью

26 апреля 2024, 09:34

В РФ сбили два снаряда РСЗО над Белгородской областью

В Российской Федерации сегодня ночью, 26 апреля, в очередной раз работала противовоздушная оборона. Якобы были уничтожены реактивные снаряды РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПВО сбили два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

Ранее мы писали, что 24 апреля в Российской Федерации сообщили о массированной атаке беспилотников.

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