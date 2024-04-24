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В Минобороны РФ сообщили о массированной атаке беспилотников

24 апреля 2024, 12:59

В Минобороны РФ сообщили о массированной атаке беспилотников

Сегодня, 24 апреля, в Российской Федерации сообщили о массированной атаке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО якобы были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА, в частности:

  • три – над территорией Курской области;
  • два – над территорией Белгородской области;
  • два – над территорией Воронежской области;
  • один – над территорией Смоленской области.

Ранее мы писали, что ночью, 24 апреля в российской Смоленской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов загорелись объекты нефтеперерабатывающей промышленности. 

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