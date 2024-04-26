Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У РФ збили два снаряди РСЗВ над Бєлгородською областю

26 квітня 2024, 09:34

У РФ збили два снаряди РСЗВ над Бєлгородською областю

У Російській Федерації сьогодні вночі, 26 квітня, вкотре працювала протиповітряна оборона. Нібито було знищено реактивні снаряди РСЗВ «Вільха». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.

«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Вільха», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ППО збили два реактивні снаряди над територією Бєлгородської області.

Раніше ми писали, що 24 квітня в Російській Федерації повідомили про масовану атаку безпілотників.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
Міноборони РФ
Місця
Росія Бєлгородська область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times написали, чим буде небезпечне захоплення Часів Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
23:06
Головне за день: Армія РФ просунулась на Донеччині. Заступника міністра оборони РФ підозрюють у держзраді
17:30
З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники
16:24
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти
15:57
Росія дозволила пільгову іпотеку на вторинному ринку в окупації учасникам війни та чиновникам
11:50
Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі
09:59
В окупованому Донецьку стався скандал у поліклініці. Учасника інциденту перевірить «МВС ДНР»
09:58
Російські військові просунулися на Авдіївському напрямку
23:30
Головне за день: Обстріл Костянтинівки та Одеси. Обмеження для чоловіків за кордоном
17:46
Пушилін ліквідує «адміністрацію голови ДНР». Частину співробітників звільнять
усі новини
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:59
На Харківщині прикордонники зупинили штурм окупантів
09:58
У New York Times написали, чим буде небезпечне захоплення Часів Яру росіянами
09:38
Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot
09:34
У РФ збили два снаряди РСЗВ над Бєлгородською областю
08:52
Окупанти вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще вісім людей отримали поранення
08:35
Суд розпорядився взяти міністра аграрної політики Сольського під варту
08:30
ЗСУ тимчасово відводять з поля бою танки «Абрамс» — ЗМІ
08:01
США готують пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
22:30
Обстріл Балаклії на Харківщині: постраждали 10 людей
21:43
Для перемоги України ще не пізно — Столтенберг напередодні чергового «Рамштайну»
20:22
Українські військові показали, що відбувається на «захопленому» заводі в Красногорівці — окупантів вибили
19:55
Катар передав Росії список дітей, яких Україна хоче повернути: 561 дитина
18:48
Міністр аграрної політики України Сольський подав заяву про відставку
18:24
У селищі Удачне на Донеччині зросла кількість жертв обстрілу
17:31
Україна вилучає краматорський завод «Енергомашспецсталь» із власності росіян
17:20
З Донецької області до Волині курсуватимуть евакуаційні потяги: коли саме
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
усі новини
ВІДЕО
На Харківщині прикордонники зупинили штурм окупантів На Харківщині прикордонники зупинили штурм окупантів
26 квітня, 09:59
Завод у Красногорівці. Кадр із відео Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
25 квітня, 16:02
Зникла пенсіонерка Надія Омелянівна. Фото Новини Донбасу У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка
25 квітня, 13:24
Митрополит Арсеній. Фото: Святогірська лавра Розповів про блокпости на проповіді. «Новини Донбасу» знайшли те, за що заарештували настоятеля Святогірської лаври
25 квітня, 12:56
ВМС ЗСУ збиває російський «шахед». Фото: кадр із відео Військово-морські Сили ЗСУ збили «шахед» — відео
24 квітня, 08:42
Наслідок атаки БПЛА у Смоленській області. Фото: соцмережі У Смоленській області горить нафтобаза
24 квітня, 08:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір