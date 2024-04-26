У РФ збили два снаряди РСЗВ над Бєлгородською областю

У Російській Федерації сьогодні вночі, 26 квітня, вкотре працювала протиповітряна оборона. Нібито було знищено реактивні снаряди РСЗВ «Вільха». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Вільха», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ППО збили два реактивні снаряди над територією Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що 24 квітня в Російській Федерації повідомили про масовану атаку безпілотників.