Россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Полиция

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки 10 раз подвергались обстрелам российских войск. Об этом по состоянию на утро 26 апреля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Красногоровке ранены три человека. В Очеретино один человек погиб. В Кураховской громаде один человек погиб в Кураховке и один ранен в Горняке; в Остром повреждены 8 частных домов. В Удачном 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены админздание, заведение культуры, кафе и более 20 частных домов.

Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены два дома в Ямполе. На Константиновку агрессор сбросил управляемую авиабомбу КАБ-250 – к счастью, она не взорвалась, саперы ее обезвредили.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания. Поврежден дом в Серебрянке Северской общины.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе 12 детей.