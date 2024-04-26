Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Поліція

Населені пункти Донецької області минулої доби 10 разів обстрілювали російські війська. Про це станом на ранок 26 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранені троє людей. В Очеретиному одна людина загинула. У Курахівській громаді одна людина загинула в Курахівці та одна поранена у Гірнику; у Гострому пошкоджено 8 приватних будинків. В Удачному 3 людей загинули та 4 поранені, пошкоджена адмінбудівля, заклад культури, кафе та понад 20 приватних будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено два будинки в Ямполі. На Костянтинівку агресор скинув керовану авіабомбу КАБ-250 – на щастя, боєприпас не вибухнув, сапери його знешкодили.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та 3 промислові будівлі. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.

За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 106 осіб, у тому числі 12 дітей.