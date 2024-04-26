Армия РФ продолжает штурм Красногоровки, атакуя с помощью артиллерии

Российская армия продолжает генеральный штурм Красногоровки Донецкой области. Сообщается, что россияне атакуют город с помощью артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе 46-я ОАэМБр ВСУ.



Основные силы российской авиации перенесены с ударов по заводу на северную часть города. Захватчики оккупировали южную часть города («Первомайка»), кроме того, ведут атаки на север в сторону завода.



«Враг штурмует небольшими штурмовыми группами под прикрытием бронетехники. За исключением зданий и подвалов огнеупорного завода в городе нет мест для длительного удержания позиций, в связи с этим всеми силами пытается закрепиться в зданиях завода», — говорится в сообщении.



По уточненной информации, ВС РФ в отношении Красногоровского огнеупорного завода используют главные силы, прилагая усилия для обхода его с фланга через восточную часть города. В случае если захватить завод не удастся, российские военные постараются зачистить частный сектор вокруг него с целью охвата, оцепления и выдавливания Сил обороны.



Важно отметить, завод находится под контролем ВСУ.



Ранее мы писали, что российские войска продвинулись в Соловьево, южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке.