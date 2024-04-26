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Армія РФ продовжує штурм Красногорівки: атакує за допомогою артилерії

26 квітня 2024, 11:59

Армія РФ продовжує штурм Красногорівки: атакує за допомогою артилерії

Російська армія продовжує генеральний штурм Красногорівки на Донеччині. Повідомляється, що росіяни атакують місто за допомогою артилерії. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї ОАеМБр ЗСУ.

Основні сили російської авіації перенесені з ударів по заводу на північну частину міста. Загарбники окупували південну частину міста (Первомайка), крім того, ведуть атаки на північ у бік заводу.

«Ворог штурмує невеликими групами під прикриттям бронетехніки. За винятком будівель та підвалів вогнетривкого заводу у місті немає місць для тривалого утримання позицій, у зв'язку з цим усіма силами росіяни намагаються закріпитися у будівлях заводу», — йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, ЗС РФ щодо Красногорівського вогнетривкого заводу задіюють головні сили, докладаючи зусиль для обходу його з флангу через східну частину міста. Якщо захопити завод не вдасться, російські військові намагатимуться зачистити приватний сектор навколо нього з метою охоплення, оточення та видавлювання Сил оборони.

Важливо зазначити, що завод перебуває під контролем ЗСУ.

Раніше ми писали, що російські війська просунулися у Соловйовому, південніше Новобахмутівки, в Новокалиновому та Красногорівці.

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