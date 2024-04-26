Норвегия передала Украине более 84 миллионов евро военной помощи

За последние месяцы Норвегия передала Украине военные материалы на сумму около 1 млрд норвежских крон (почти 85 млн евро). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Норвегии.



Речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых средств, а также минные тральщики и поддержка по техническому обслуживанию танков. Среди пожертвований — 5000 противотанковых ракет М72 и важные артиллерийские снаряды, которые использовались в танках М109, ранее подаренных Норвегией. В стоимость пожертвований также входят замены. Вклад Норвегии составляет до 1,6 млрд норвежских крон.



«Чтобы действовать безопасно и эффективно, украинским силам обороны необходимо разминировать большие территории. Норвегия участвует в подготовке украинских солдат-саперов в Литве. Обучение является результатом сотрудничества стран Северной Европы. Этой зимой мы также передали в дар три сапера на шасси танка Leopard 1», — говорит министр обороны Грэм.



Кроме того, Норвегия выделила 150 млн норвежских крон (12,725 млн евро) на обслуживание танков Leopard.



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