Норвегія передала Україні понад 84 мільйони євро військової допомоги

За останні місяці Норвегія передала Україні військових матеріалів на суму близько 1 млрд норвезьких крон (майже 85 млн євро). Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Норвегії.



Йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові засоби, а також мінні тральщики та підтримку з технічного обслуговування танків. Серед пожертв - 5 тисяч протитанкових ракет М72 та важливі артилерійські снаряди, які використовувалися в танках М109, раніше подарованих Норвегією. До вартості пожертв також входять заміни. Внесок Норвегії складає до 1,6 млрд норвезьких крон.



«Щоб діяти безпечно та ефективно, українським силам оборони необхідно розмінувати великі території. Норвегія бере участь у підготовці українських солдатів-саперів у Литві. Навчання є наслідком співробітництва країн Північної Європи. Цієї зими ми також передали в дар три сапери на шасі танка Leopard 1», — каже міністр оборони Грем.



Крім того, Норвегія виділила 150 млн норвезьких крон (12,725 млн євро) на обслуговування танків Leopard.



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