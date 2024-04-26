Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot

Испания согласилась предоставить Украине ракеты для систем Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС. Об этом издание пишет El Pais.



Правительство согласилось предоставить партию ракет Patriot, однако это будет ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц.



Ранее Греция заявила, что может передать Украине одну систему из двух ЗРК Patriot PAC-3 в обмен на американские «гарантии» против «турецкой угрозы» и пакет финансовых компенсаций.



Напомним, США готовятся объявить о предоставлении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине в рамках программы USAID.