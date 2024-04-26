Российские войска обстреляли Сумскую область, есть погибшая и раненые

Российские войска 26 апреля обстреляли Белополье Сумской области. Прогремела целая серия взрывов, есть погибшая и раненые. Об этом сообщает Сумская ОВА.

«Сегодня, 26 апреля агрессор совершил артиллерийский обстрел города Белополья Сумского района. Зафиксировано пять взрывов», — говорится в сообщении.

Предварительно, по данным ОВА, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения.

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.

Напомним, 11 апреля российские войска нанесли авиационный удар по теплоэлектроцентрали в Сумах.