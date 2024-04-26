Російські війська обстріляли Сумську область: є загибла та поранені

Російські війська 26 квітня обстріляли Білопілля Сумської області. Пролунала серія вибухів, є загибла та поранені. Про це повідомляє Сумська ОВА.
«Сьогодні, 26 квітня, агресор здійснив артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району. Зафіксовано п'ять вибухів», — йдеться у повідомленні.
Попередньо, за даними ОВА, в результаті обстрілу одна жінка загинула, четверо людей дістали поранення.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові та приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.
Нагадаємо, 11 квітня російські війська завдали авіаційного удару по теплоелектроцентралі в Сумах.