ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 в Москве

Сегодня, 26 апреля, украинские разведчики уничтожили российский вертолет Ка-32 в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме «Остафьево» министерства обороны РФ в городе Москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32», — говорится в сообщении.



Известно, что данный аэродром принадлежит Министерству обороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием «Газпромавиа», которое входит в структуру ОАО «Газпром».



Уничтоженная единица авиационной техники использовалась РФ в интересах авиационного центра, в частности для поддержки операций российской оккупационной армии.



Справка

Ка-32 — советский и российский средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Ка-32 является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС.