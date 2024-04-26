ГУР України знищило російський вертоліт Ка-32 у Москві

Сьогодні, 26 квітня, українські розвідники знищили російський гелікоптер Ка-32 у Москві. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«У ніч проти 26 квітня 2024 року на аеродромі «Остафьєво» Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що цей аеродром належить Міністерству оборони РФ і експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», яке входить до структури ВАТ «Газпром».



Знищену одиницю авіаційної техніки Росія застосовувала на користь авіаційного центру, зокрема задля підтримки операцій російської окупаційної армії.



Довідка

Ка-32 — радянський і російський середній транспортний вертоліт співвісної схеми з двома турбовальними двигунами і шасі, що не забираються. Ка-32 є цивільним розвитком пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС.