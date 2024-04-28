Пограничники на Донетчине сбили корректирующий БПЛА «Орлан-10»

Пограничники сбили БПЛА россиян. Фото: ГПСУ

Украинские военнослужащие на Бахмутском направлении сбили БПЛА «Орлан-10» российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Пограничники бригады «Месть» уничтожили враждебный корректирующий БПЛА «Орлан-10» на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что российская армия 28 апреля в очередной раз ударили по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе, беспилотников и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили четыре «Шахеда» и один БПЛА неустановленного типа.