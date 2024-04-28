Силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе и один БПЛА неустановленного типа

Российская армия сегодня, 28 апреля, в очередной раз ударили по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе, беспилотников и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили четыре «Шахеда» и один БПЛА неустановленного типа. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 28 апреля 2024 года противник атаковал 4 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда – аннексированный Крым, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области и 5 беспилотников неустановленного типа из оккупированной Херсонщины», — отметил он.





По словам Олещука, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре «шахеда» уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Кроме того, один беспилотник неустановленного типа уничтожен в Николаевской области.



Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что основная мишень российского обстрела — энергетика.