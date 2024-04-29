Силы обороны ликвидировали более 1300 оккупантов и шесть танков за сутки
За минувшие сутки, 28 апреля, Вооруженные силы Украины уничтожили 1320 российских оккупантов, а также 6 танков и 16 боевых бронированных машин. Общее количество потери армии РФ с начала полномасштабной войны составляет 467 470 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 467 470 (+1320) человек ликвидировано;
танков - 7285 (+6) ед.;
боевых бронированных машин - 14 007 (+16) ед.;
артиллерийских систем - 11 985 (+37) ед.;
РСЗО - 1051 (+1) ед.;
средства ПВО - 778 (+2) ед.;
самолетов - 348 ед.;
вертолетов - 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21) ед.;
крылатые ракеты - 2124 ед.;
корабли/катера - 26 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 16 109 (+44) ед.;
специальная техника - 1974 (+3) ед.
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