Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Силы обороны ликвидировали более 1300 оккупантов и шесть танков за сутки

29 апреля 2024, 08:25

Силы обороны ликвидировали более 1300 оккупантов и шесть танков за сутки

За минувшие сутки, 28 апреля, Вооруженные силы Украины уничтожили 1320 российских оккупантов, а также 6 танков и 16 боевых бронированных машин. Общее количество потери армии РФ с начала полномасштабной войны составляет 467 470 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 467 470 (+1320) человек ликвидировано;
  • танков - 7285 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14 007 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 11 985 (+37) ед.;
  • РСЗО - 1051 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 778 (+2) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21) ед.;
  • крылатые ракеты - 2124 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 109 (+44) ед.;
  • специальная техника - 1974 (+3) ед.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие ликвидировали РЭБ (радиоэлектронная борьба) «Гроза-04М» российских захватчиков. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
Генштаб
События
Война Потери

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
14:30
Россияне пытаются окружить Часов Яр с флангов
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
11:33
Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе
10:39
Россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:58
В New York Times написали, чем будет опасен захват Часов Яра россиянами
00:01
Два человека погибли при обстреле Донецка вечером 25 апреля
23:20
Главное за день: В Красногоровке идут бои. Военные РФ убили гражданских на Херсонщине
17:10
Еще одного украинского военного «ДНР» заочно «осудила»
все новости
10:33
Украинские чат-боты для сбора информации о войсках оккупантов разблокированы в Telegram
09:59
Канада выделяет 2,1 млн долларов на производство БПЛА в Украине
09:58
Европейские банки заплатили Кремлю 800 млн евро в виде налогов — FT
09:57
ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области
08:53
Трое людей в Донецкой области пострадали из-за атак армии РФ
08:40
Снайперы ССО уничтожили четырех военнослужащих РФ в Донецкой области
08:30
Россияне пытаются захватить Часов Яр до 9 мая
08:25
Силы обороны ликвидировали более 1300 оккупантов и шесть танков за сутки
08:01
Тelegram заблокировал украинские чат-боты для сбора информации о войсках РФ
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:46
Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими — МИД
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
17:17
Оккупанты сосредоточили основные усилия на нескольких направления, ситуация на фронте обострилась — Сырский
16:02
Третья штурмовая уничтожила РЭБ «Гроза» армии РФ
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
15:08
РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС с начала полномасштабной войны
14:50
Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ
14:22
Зенитчики уничтожили разведывательный дрон оккупантов Supercam
13:55
Гражданин РФ жестоко убил двух украинцев в Германии
13:30
В Калужской области РФ дроны упали возле нефтебазы
все новости
ВИДЕО
Снайперы ССО уничтожили военных РФ в Донецкой области. Фото: кадр из видео Снайперы ССО уничтожили четырех военнослужащих РФ в Донецкой области
29 апреля, 08:40
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ► Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
28 апреля, 21:05
Оккупанты сбили свой беспилотник и рассказали об этом пропагандистке Ольге Скабеевой. Фото: соцсети Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ
28 апреля, 14:50
Пограничники сбили БПЛА россиян. Фото: ГПСУ Пограничники на Донетчине сбили корректирующий БПЛА «Орлан-10»
28 апреля, 11:36
Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ► Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ►
27 апреля, 16:49
Как под обстрелами живет село Желанное на Донетчине — видео ► Как под обстрелами живет село Желанное на Донетчине — видео ►
27 апреля, 13:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор