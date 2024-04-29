Силы обороны ликвидировали более 1300 оккупантов и шесть танков за сутки

За минувшие сутки, 28 апреля, Вооруженные силы Украины уничтожили 1320 российских оккупантов, а также 6 танков и 16 боевых бронированных машин. Общее количество потери армии РФ с начала полномасштабной войны составляет 467 470 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 467 470 (+1320) человек ликвидировано;

танков - 7285 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 14 007 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 11 985 (+37) ед.;

РСЗО - 1051 (+1) ед.;

средства ПВО - 778 (+2) ед.;

самолетов - 348 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21) ед.;

крылатые ракеты - 2124 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16 109 (+44) ед.;

специальная техника - 1974 (+3) ед.





Ранее мы писали, что украинские военнослужащие ликвидировали РЭБ (радиоэлектронная борьба) «Гроза-04М» российских захватчиков.