Третья штурмовая уничтожила РЭБ «Гроза» армии РФ

Украинские военнослужащие ликвидировали РЭБ (радиоэлектронная борьба) «Гроза-04М» российских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й отдельной штурмовой бригады.



«Бойцы Третьей штурмовой поразили вражеский окопный РЭБ «Гроза-04М», — говорится в сообщении.



По информации военнослужащих, комплекс предназначен для прикрытия вооружения и техники.



«Россияне же притянули его на позиции, потому что закошмаренная бригадными дронами российская пехота никак не могла закрепиться. Спойлер — так и не закрепились», — отметили в ведомстве.



Ранее мы писали, что зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали разведывательный дрон Supercam российских оккупантов.