Сили оборони України ліквідували понад 1300 окупантів та шість танків за добу
Минулої доби, 28 квітня, Збройні сили України знищили 1320 російських окупантів, а також 6 танків і 16 бойових броньованих машин. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабної війни складає 467 470 солдатів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.04.24 орієнтовно склали:
особового складу – близько 467 470 (+1320) осіб ліквідовано;
танків – 7 285 (+6) од.;
бойових броньованих машин – 14 007 (+16) од.;
артилерійських систем – 11 985 (+37) од.;
РСЗВ - 1 051 (+1) од.;
засобів ППО – 778 (+2) од.;
літаків – 348 од.;
вертольотів – 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 528 (+21) од.;
крилатих ракет – 2 124 од.;
кораблів/катерів - 26 од.;
підводних човнів – 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 16 109 (+44) од.;
спеціальної техніки – 1 974 (+3) од.
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці ліквідували РЕБ (радіоелектронну боротьбу) «Гроза-04М» російських загарбників.
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