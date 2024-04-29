Сили оборони України ліквідували понад 1300 окупантів та шість танків за добу

Минулої доби, 28 квітня, Збройні сили України знищили 1320 російських окупантів, а також 6 танків і 16 бойових броньованих машин. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабної війни складає 467 470 солдатів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.04.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 467 470 (+1320) осіб ліквідовано;

танків – 7 285 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 14 007 (+16) од.;

артилерійських систем – 11 985 (+37) од.;

РСЗВ - 1 051 (+1) од.;

засобів ППО – 778 (+2) од.;

літаків – 348 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 528 (+21) од.;

крилатих ракет – 2 124 од.;

кораблів/катерів - 26 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 109 (+44) од.;

спеціальної техніки – 1 974 (+3) од.





Раніше ми писали, що українські військовослужбовці ліквідували РЕБ (радіоелектронну боротьбу) «Гроза-04М» російських загарбників.