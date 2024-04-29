Украинские чат-боты для сбора информации о войсках оккупантов разблокированы в Telegram

Официальные украинские боты в мессенджере Telegram, помогавшие в борьбе с агрессией России, возобновили работу.

Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, а также о ботах Минцифры «єВорог».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали российской агрессии против Украины — в частности, заблокирован главный бот разведки, вопреки правилам и заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало.