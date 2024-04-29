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Українські чат-боти зі збору інформації про війська окупантів розблоковані в Telegram

29 квітня 2024, 10:33

Українські чат-боти зі збору інформації про війська окупантів розблоковані в Telegram

Офіційні українські боти в месенджері Telegram, які допомагали у боротьбі з агресією Росії, відновили роботу.

Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також боти Мінцифри «єВорог».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли російській агресії проти України — зокрема, були заблоковані головний бот розвідки, всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало.

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