Українські чат-боти зі збору інформації про війська окупантів розблоковані в Telegram

Офіційні українські боти в месенджері Telegram, які допомагали у боротьбі з агресією Росії, відновили роботу.

Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також боти Мінцифри «єВорог».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли російській агресії проти України — зокрема, були заблоковані головний бот розвідки, всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало.