Умер бывший тренер сборной Украины по футболу

Умер Михаил Фоменко. Фото: Dynamomania

Сегодня утром в возрасте 75-ти лет скончался экс-защитник киевского «Динамо» и бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко. Об этом сообщил спортивный ресурс Dynamomania.

Он выступал за киевлян с 1972 по 1978 год. В составе «бело-синих» трижды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

После завершения игровой карьеры Фоменко тренировал «Динамо», сборную Украины, а также многие украинские клубы.

Заслуженный тренер Украины и Грузии в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Фоменко ушел от активной футбольной деятельности после Евро-2016. Он почти не появлялся в публичном пространстве за последние годы. Летом прошлого года тренер признался, что проходит лечение от рака.

Фоменко-футболист был звездой «Динамо» 70-х. На позиции защитника он отыграл по 90 минут в победном финале Кубка кубков 1974/75 и битве за Суперкубок Европы.

Серебряный призер Евро-1972 и бронзовый призер Олимпиады-1976.

В декабре 2012-го он возглавил сборную Украины. Вывел «сине-желтых» в плей-офф квалификации к ЧМ-2014, где национальная команда драматически проиграла Франции (2:0, 0:3). На Евро-2016 украинская сборная с Фоменко во главе финишировала последней в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.