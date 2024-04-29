Помер колишній тренер збірної України з футболу

Помер Михайло Фоменко. Фото: Dynamomania

Сьогодні вранці у віці 75 років помер ексзахисник київського «Динамо» та колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Про це повідомив спортивний ресурс Dynamomania.

Фоменко виступав за киян із 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» тричі ставав чемпіоном СРСР, здобував Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.

По завершенні ігрової кар'єри Фоменко тренував «Динамо», збірну України, а також багато українських клубів.

Заслужений тренер України та Грузії останніми роками боровся з онкологічним захворюванням.

Фоменко залишив активну футбольну діяльність після Євро-2016. Він майже не з'являвся у громадському просторі останніми роками. Влітку минулого року тренер зізнався, що лікується від раку.

Фоменко-футболіст був зіркою «Динамо» 70-х. На позиції захисника він відіграв по 90 хвилин у переможному фіналі Кубка кубків-1974/75 та битві за Суперкубок Європи.

Срібний призер Євро-1972 та бронзовий призер Олімпіади-1976.

У грудні 2012-го очолив збірну України. Вивів «синьо-жовтих» у плей-оф кваліфікації до ЧС-2014, де національна команда драматично програла Франції (2:0, 0:3). На Євро-2016 українська збірна з Фоменком на чолі фінішувала останньою у групі з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією.