В Краматорском районе погиб мужчина при пожаре

В Донецкой области погиб мужчина. Фото: ГСЧС

В Краматорском районе Донецкой области на частной территории произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Сегодня (29 апреля – ред.) в 01:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в летней кухне в поселке Ясна Поляна Краматорского района. На место происшествия выехали спасатели 31 государственной пожарно-спасательной части, которые установили, что происходит горение кровли и перекрытие сооружения», — говорится в сообщении.



Во время тушения пожара в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.



Пожарные ликвидировали возгорание в 03:12 на площади 15 кв. м.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном городе Крестовка (Кировское) Донецкой области произошел крупный пожар.